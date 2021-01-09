Во Львовской области в первый день локдауна нашли десятки нарушителей

В первый день действия усиленного карантина на территории Львовской области нашли десятки нарушителей ограничений. Полицейские составляли на нарушителей административные материалы.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Для контроля за соблюдением требований карантина в области создали дополнительные мобильные группы. Они реагируют на нарушение локдауна предпринимателями, перевозчиками и гражданами.

В течение первых суток локдауна правоохранители Львовской области выявили 63 нарушения карантинных требований. Полицейские также проводят с гражданами профилактическую и разъяснительную работу.

"Однако если нарушители отказываются прекратить правонарушение, привлекаем их к предусмотренной законодательством ответственности", - отметили в полиции.

Напомним, вчера в Украине начал действовать усиленный карантин. Локдаун будет действовать до конца 24 января. С ограничениями можно ознакомиться в материале РБК-Украина.

Добавим, сегодня в Министерстве здравоохранения объяснили, почему в супермаркетах запретили продавать игрушки и одежду.