У Львівській області в перший день локдауну знайшли десятки порушників

Фото: карантинний рейд (РБК-Україна)

У перший день дії посиленого карантину на території Львівської області виявили десятки порушників обмежень. Поліцейські складали на порушників адміністративні матеріали.

Про це повідомили в поліції Львівської області.

Для контролю за дотриманням вимог карантину в області створили додаткові мобільні групи. Вони реагують на порушення локдауну підприємцями, перевізниками та громадянами.

Протягом першої доби локдауну правоохоронці Львівської області виявили 63 порушення карантинних вимог. Поліцейські також проводять з громадянами профілактичну та роз'яснювальну роботу.

"Проте якщо порушники відмовляються припинити правопорушення, притягуємо їх до передбаченої законодавством відповідальності", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, вчора в Україні почав діяти посилений карантин. Локдаун діятиме до кінця 24 січня. З обмеженнями можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

Додамо, сьогодні в Міністерстві охорони здоров'я пояснили, чому в супермаркетах заборонили продавати іграшки та одяг.