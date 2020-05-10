У Львівській області відтермінували послаблення карантину

Послаблення карантину у Львівській області відтерміновано через збільшення нових випадків інфікування коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську обласну державну адміністрацію.

Так, на сьогоднішньому засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було ухвалено рішення про продовження карантину без послаблень до 15 травня.

"Відтак, ті послаблення, які були заплановані на 11 травня, будуть вводитися з 15 травня", - пояснив заступник голови ОДА Тарас Грень.

В ОДА зазначили, що за минулу добу в області підтвердили 54 випадки інфікування коронавірусом, 13 пацієнтів було госпіталізовано. Загалом в області зафіксовано 753 хворих на коронавірус, при цьому жертвами хвороби стали 20 людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу в Україні зафіксували понад 520 нових випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість інфікованих українців перевищила 15 тисяч. Найбільша кількість нових хворих була зафіксовано у Чернівецькій, Львівській та Рівненській областях.

Також РБК-Україна писало, що головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко опублікував рекомендації для роботи бізнесу після пом'якшення карантину в Україні. Зокрема, необхідно дотримуватися маскового режиму та соціального дистанціювання.