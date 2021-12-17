У Львівській області через обвал на шахті загинув гірник

У Львівській області в місті Соснівка на шахті "Надія" стався обвал. В результаті інциденту загинув гірник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця.

"З шахти "Надія" (Львівська область) повідомляють про загибель шахтаря 1986 року народження. На глибині 544 м в 164 бортовому штреку стався обвал породи", - написав Волинець.

За його інформацією, на місце події виїхали два відділення гірничорятувальної служби.

"За повідомленням рятувальників, медсестра підземного медичного пункту надавала допомогу, але, на жаль, по дорозі на поверхню гірник помер", - додав голова профспілки.

Народний депутат від партії "Слуга народу" Юрій Камельчук уточнив, що в результаті обвалу засипало трьох шахтарів. Двоє з них вижили.