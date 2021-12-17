Во Львовской области из-за обвала на шахте погиб горняк
Во Львовской области в городе Сосновка на шахте "Надежда" произошел обвал. В результате инцидента погиб горняк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца.
"С шахты "Надежда" (Львовская область) сообщают о гибели шахтера 1986 года рождения. На глубине 544 м в 164 бортовом штреке произошел обвал породы", - написал Волынец.
По его информации, на место происшествия выехали два отделения горноспасательной службы.
"По сообщению спасателей, медсестра подземного медицинского пункта оказывала помощь, но, к сожалению, по дороге на поверхность горняк умер", - добавил председатель профсоюза.
Народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук уточнил, что в результате обвала засыпало троих шахтеров. Двое из них выжили.
Ранее мы писали, что в Польше на шахте после подземных толчков пропали два горняка.