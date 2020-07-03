У Львівській області мікроавтобус потрапив у ДТП, більше десятка постраждалих

Фото: ДТП у Львівській області facebook.com/MVS.LVIV)

В аварії постраждали 11 осіб, всі вони госпіталізовані

У Львівській області в аварії з мікроавтобусом постраждали 11 осіб. Постраждалих госпіталізували, медики уточнюють їх діагнози.

Про це йдеться в повідомленні поліції Львівської області.

Повідомляється, що ДТП сталося на трасі Київ-Чоп в селі Нагірне Сколівського району. За попередніми даними, мікроавтобус "Фольксваген" виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в легковий автомобіль "Ауді".

"За медичною допомогою звернулися одинадцять осіб - водій і дві пасажирки "Ауді", а також вісім пасажирів мікроавтобуса. Зараз медики уточнюють їх діагнози", - йдеться в повідомленні.

На місці інциденту працюють слідчі, встановлюються особи учасників та обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: ДТП у Львівській області (facebook.com/MVS.LVIV)

Нагадаємо, раніше у Польщі автобус з українцями потрапив у серйозну аварію з двома вантажівками, внаслідок ДТП постраждали 36 осіб; стан чотирьох найбільш травмованих серйозний, але стабільний.

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Автор: РБК-Україна