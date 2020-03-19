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У Львівській області чоловіка госпіталізували з підозрою на коронавірус

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 17:05
У Львівській області чоловіка госпіталізували з підозрою на коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Львівській області з підозрою на коронавірус звернулося 34 особи

У Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню госпіталізували ще одну людину з підозрою на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської ОДА.

Повідомляється, що госпіталізований 46-річний чоловік.

"Це чоловік 1973 року народження з Радехівського району. Раніше, з підозрою на коронавірус був госпіталізований його син. Зараз проводяться обстеження пацієнта, аналізи на COVID-19 будуть відібрані, після чого їх відправлять у Київ", - йдеться в повідомленні.

Все з підозрою на коронавірус у Львівській області в обласну інфекційну клінічну лікарню госпіталізували 27 осіб.

Повідомляється, що у всіх пацієнтів клінічні прояви гострої респіраторної інфекції.

"Стан усіх хворих - стабільний. Реанімаційні палати готові до госпіталізації пацієнтів. Інфекційна лікарня працює в посиленому режимі", - йдеться в повідомленні.

Загалом у Львівській області з підозрою на коронавірус звернулося 34 особи.

Нагадаємо, в Житомирській області з підозрою на коронавірус госпіталізовано подружню пару, яка раніше контактувала з померлою від вірусу жінкою.

Зазначимо, станом на 19 березня в Україні підтверджено 18 випадків зараження коронавірусом. Два з них - летальні.

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