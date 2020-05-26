У Львівській області в ДТП постраждали чотири людини, поліція відкрила справу

Фото: автівка патрульних (РБК-Україна)

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286

У Львівській області зіткнулись два автомобіля. В результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) постраждали чотири людини.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Водій автомобіля Skoda, 76-річний житель селища Брюховичі, здійснюючи поворот ліворуч, не надав перевагу в русі автомобілю Daewoo, яким кермував 65-річний місцевий мешканець. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали четверо осіб.

Пасажирку Daewoo - 65-річну місцеву жительку доправили в травматологічне відділення лікарні, водія цього ж автомобіля, та трьох пасажирів Skoda, віком 69, 76 та 77 років після надання медичної допомоги відпустили.

Слідчі з’ясовують всі обставини події. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України.

Нагадаємо, у Хмельницькій області в ДТП загинула одна людина та ще четверо травмувались.

Крім того, на автодорозі Київ-Харків мікроавтобус з'їхав у кювет, в результаті чого постраждали чотири людини.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Рокитна