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Во Львовской области в ДТП пострадали четыре человека, полиция открыла дело

Новости » Происшествия     26.05.2020 - 13:19
Во Львовской области в ДТП пострадали четыре человека, полиция открыла дело
Фото: автомобиль патрульных (РБК-Украина)

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286

Во Львовской области столкнулись два автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Водитель автомобиля Skoda, 76-летний житель поселка Брюховичи, осуществляя поворот налево, не предоставил преимущество в движении автомобилю Daewoo, которым управлял 65-летний местный житель. В результате столкновения телесные повреждения получили четверо человек.

Пассажирку Daewoo - 65-летнюю местную жительницу доставили в травматологическое отделение больницы, водитель этого же автомобиля и трех пассажиров Skoda, в возрасте 69, 76 и 77 лет после оказания медицинской помощи отпустили.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) УК Украины.

Напомним, в Хмельницкой области в ДТП погиб один человек и еще четверо травмировались.

Кроме того, на автодороге Киев-Харьков микроавтобус съехал в кювет, в результате чего пострадали четыре человека.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины ДТПЛьвовская область
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