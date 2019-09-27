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У Києві на хабарі піймали приватного виконавця Катерину Шмідт

Новини » Надзвичайні події    27.09.2019 - 12:11
У Києві на хабарі піймали приватного виконавця Катерину Шмідт
Фото: Катерина Шмідт (apostrophe.ua)

За даними ЗМІ, Шмідт відома тим, що видаляє дані про боржників з реєстру за хабарі

Затриманою на хабарі в одну тисячу доларів в Києві виявилася приватна виконавець Катерина Шмідт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні фото, опубліковані виданням "Апостроф".

У Києві на хабарі піймали приватного виконавця Катерину ШмідтУ Києві на хабарі піймали приватного виконавця Катерину Шмідт

Як відомо, про затримання приватного виконавця вчора повідомляла прокуратура Києва.

"Зловмисниця вимагала від громадянина 1000 доларів США за винесення постанови про зупинення виконавчого провадження і видалення його даних з Єдиного реєстру боржників. Затримання особи відбулося в офісному приміщенні після передачі усієї суми неправомірної вигоди", - сказано в повідомленні.

За даними прокуратури, в ході проведення невідкладних обшуків були вилучені пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору, які направлять на експертизу.

В даний час тривають першочергові слідчі дії, розслідується кримінальне провадження по ч. 4 ст. 368-4 КК України.

У Києві на хабарі піймали приватного виконавця Катерину ШмідтУ Києві на хабарі піймали приватного виконавця Катерину Шмідт

"Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook уточнив, що Шмідт відома "у вузьких колах" саме тим, що закриває провадження і видаляє дані про боржників з реєстру за хабарі.

Катюха Шмідт - дуже відома особа у вузьких колах. Вузеньких таких колках. Працює (працювала) Катька приватним виконавцем. А відома вона тим, що поставила на потік бізнес із винесення постанов про закриття виконавчого провадження та видалення даних із бази боржників за невеличку таку винагороду, яка зветься «хабар». Саме за цією справою сьогодні на гарячому її і затримали співробітники Поліція Києва, сумісно із Служба безпеки України під процесуальним керівництвом Прокуратура міста Києва. Під час обшуків, окрім вказаного хабара у розмірі 1000 доларів США, у Каті знайшли ще й білу порошкоподібну речовину. Відкрито кримінальне провадження за статтею 369-4 КК України (Підкуп особи, яка надає публічні послуги). За цією статтею їй загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі. P. S: бонусом відосік із Катюхою, яка їхала у сонячну Одесу

Опубліковано Київ Оперативний Четвер, 26 вересня 2019 р.

Як відомо, введення інституту приватних виконавців було передбачено законом України від 2016 року, згідно з яким приватний виконавець є суб'єктом незалежної професійної діяльності. При цьому він не може займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю.

Раніше Катерина Шмідт раніше засвітилася в програмі "Наші гроші", "Ось воно як" з Денисом Бігусом, де вона з Іваном Жаботинським міркувала саме про боротьбу з корупцією в Україні.

У Києві "замінували" аеропорт "Жуляни" США допомагатимуть Зеленському боротися з корупцією, - Помпео
Новини України Катерина ШмідткоррупциянаркотикиКиїв
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