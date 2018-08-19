В Львівській області автомобіль насмерть збив велосипедиста

Новини Надзвичайні події 19.08.2018 - 03:27
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Водій автомобіля виїхав для обгону на зустрічну смугу

У Львівській області під час обгону по зустрічній смузі автомобіль збив велосипедиста. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції

Пригода трапилась о 21:35 18 серпня 2018 між селами Туринка та Боянець Жовківського району. 

Поліція встановила, що 61-річний водій автомобіля Daewoo Nexia, здійснюючи маневр обгону по зустрічній смузі, зіткнувся з 49-річним велосипедистом.

Від отриманих травм велосипедист помер на місці пригоди.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, у Львівській області від укусу змії померла 4-річна дівчинка. 11 серпня о 20:01 в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні госпіталізували дівчинку 2014 року народження з діагнозом "укус змії правої гомілки"

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