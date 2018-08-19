В Львовской области автомобиль насмерть сбил велосипедиста

Водитель автомобиля выехал для обгона на встречную полосу

Во Львовской области во время обгона по встречной полосе автомобиль сбил велосипедиста. Об этом сообщает прес-служба Нацполиции.

Происшествие случилось в 21:35 18 августа 2018 между селами Туринка и Боянец Жолковского района.

Полиция установила, что 61-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia, совершая маневр обгона по встречной полосе, столкнулся с 49-летним велосипедистом.

От полученных травм велосипедист скончался на месте происшествия.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, во Львовской области от укуса змеи умерла 4-летняя девочка. 11 августа в 20:01 в реанимационное отделение Сколевской центральной районной больницы госпитализировали девочку 2014 года рождения с диагнозом "укус змеи правой голени"