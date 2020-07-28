У Львівській області автобус злетів у кювет, семеро постраждалих

Фото: аварія автобуса (lv.npu.gov.ua)

Серед постраждалих є чотирирічна дитина

У Самбірському районі Львівської області автобус з пасажирами злетів у кювет. В результаті аварії постраждали сім осіб.

Про це йдеться в повідомленні поліції Львівської області.

Повідомляється, що ДТП сталася сьогодні у першій половині дня в районі села Велика Озимина. Як встановила поліція, водій маршрутного автобуса Самбір-Дрогобич на повороті не впорався з керуванням і з'їхав у кювет.

"В результаті ДТП сім пасажирів автобуса, у тому числі 4-річна дитина, звернулися за медичною допомогою. Зараз їх діагнози уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Фото: аварія автобуса (lv.npu.gov.ua)

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, яке спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - обмеження волі до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на цей же термін.

Поліцейські встановлюють обставини події.

Нагадаємо, раніше під Києвом біля Борисполя зіткнувся легковий автомобіль та мікроавтобус, в результаті ДТП водій мікроавтобуса від отриманих травм загинув на місці події.