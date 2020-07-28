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Во Львовской области автобус слетел в кювет, семеро пострадавших

Львовская область, Вторник 28 июля 2020 14:54
Во Львовской области автобус слетел в кювет, семеро пострадавших
Фото: авария автобуса (lv.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Среди пострадавших есть четырехлетний ребенок

В Самборском районе Львовской области автобус с пассажирами слетел в кювет. В результате аварии пострадали семь человек.

Об этом говорится в сообщении полиции Львовской области.

Сообщается, что ДТП произошло сегодня в первой половине дня в районе села Большая Озимина. Как предварительно установила полиция, водитель маршрутного автобуса Самбор-Дрогобыч на повороте не справился с управлением и съехал в кювет.

"В результате ДТП семь пассажиров автобуса, в том числе и 4-летний ребенок, обратились за медицинской помощью. Сейчас их диагнозы уточняются", - говорится в сообщении.

Во Львовской области автобус слетел в кювет, семеро пострадавших

Фото: авария автобуса (lv.npu.gov.ua)

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, которое повлекло телесные повреждения средней тяжести. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - ограничение свободы до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на этот же срок.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее под Киевом возле Борисполя столкнулся легковой автомобиль и микроавтобус, в результате ДТП водитель микроавтобуса от полученных травм погиб на месте происшествия.

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