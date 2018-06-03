У Львівській області з академії сухопутних військ випустились 300 офіцерів

Серед випускників - 25 учасників війни на сході України

У Львівській військовій академії імені гетьмана Сагайдачного випустились 300 офіцерів. Про це повідомляє "5 канал".

"Цього року урочистості були у визначений термін. Три роки поспіль військові виші проводили дочасні випуски, адже на фронті була жорстка нестача кадрів. Серед нинішніх випускників теж є ті, хто одразу поїде до зони дій Об'єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, серед випускників - 25 учасників війни на сході України, які вступили до вишу просто з фронту. У день закінчення навчання у виші випускники отримують дипломи і погони лейтенантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у складі збройних формувань, так званих, Донецької та Луганської "народних республік" знаходяться 750 офіцерів Збройних сил Російської Федерації.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив, що з території РФ заходять нові офіцери. І це реальні кадрові військовослужбовці Росії.