Во Львовской области из академии сухопутных вісйськ выпустились 300 офицеров

Среди выпускников - 25 участников войны на востоке Украины

Во Львовской военной академии имени гетмана Сагайдачного выпустились 300 офицеров. Об этом сообщает "5 канал".

"В этом году торжества были в определенный срок. Три года подряд военные вузы проводили досрочные выпуски, ведь на фронте была жесткая нехватка кадров. Среди нынешних выпускников тоже есть те, кто сразу поедет в зону действий Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Как отмечается, среди выпускников - 25 участников войны на востоке Украины, которые поступили в вуз просто с фронта. В день окончания обучения в вузе выпускники получают дипломы и погоны лейтенантов.

Напомним, ранее сообщалось, что в составе вооруженных формирований, так называемых, Донецкой и Луганской "народных республик" находятся 750 офицеров Вооруженных сил Российской Федерации.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что с территории РФ заходят новые офицеры. И это реальные кадровые военнослужащие России.