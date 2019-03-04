У Львівській області майже 20 тис. школярів отримали щеплення від кору

У лютому в області значно збільшилася динаміка щеплень серед дітей

Во Львовской области в течение февраля в рамках спецоперации по дополнительной вакцинации школьников против кори 19,7 тыс. детей получили пропущенные прививки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравохранения Украины.

Как отмечается, прививки получили дети в возрасте от 6 до 18 лет на территории Львовской области.

"11 608 школьников по согласию родителей вакцинировались 1-18 февраля в амбулаториях, еще 8 063 ребенка - уже с 18 февраля, с началом работы мобильных бригад. В общем пропущенные прививки и защита от кори получили уже 19 671 школьник во Львовской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что со стартом спецоперации в области значительно увеличилась динамика прививок среди детей, которые в свое время пропустили вакцинацию против кори. Если в ноябре и декабре прошлого года пропущенное прививки получили 2 569 и 2 449 детей соответственно, то в январе 8 564 ребенка наверстали пропущенные прививки, а в феврале - почти 20 тыс.

РБК-Украина писало, что во Львовской области с начала февраля в рамках спецоперации по дополнительной вакцинации школьников против кори 12,5 тысяч детей получили пропущенные прививки.

Ранее сообщалось, что почти 50 тысяч детей получат прививки от кори во Львовской области в ближайшее время.