У Львівській області покращилася динамика вакцинації школярів від кору

Ілюстративне фото (pixabay.com/dfuhlert)

За лютий було вакциновано 12,5 тис. дітей

У Львівській області з початку лютого у рамках спецоперації з додаткової вакцинації школярів проти кору 12,5 тисяч дітей отримали пропущені щеплення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.

Як зазначається, динаміка щеплень серед дітей, які свого часу пропустили вакцинацію проти кору, в області значно збільшилася: якщо у листопаді і грудні надолужили пропущені щеплення по 2,5 тисячі дітей, то у січні - 8,5 тисяч, за 20 днів лютого - 12,5.

Другий етап спецоперації для підвищення рівня охоплення щепленнями проти кору школярів, що розпочався 18 лютого, передбачає, що у деяких школах щеплення будуть робити мобільні бригади лікарів, а там, де це зручніше, дітей вакцинуватимуть у найближчих амбулаторіях. обов’язкова умова для щеплення - згода батьків.

Також у МОЗ наголошують, що станом на 14 лютого, в регіонах є 1 006 096 доз вакцини КПК (проти кору, паротиту, та краснухи) виробництва Бельгії та США.

Раніше повідомлялося, що майже 50 тисяч дітей отримають щеплення від кору у Львівській області найближчим часом.

Як писало РБК-Україна, понад три тисячі українців захворіли на кір минулого тижня.