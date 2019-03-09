У Львівській обл. перекинувся мікроавтобус, є загибла

Фото: місце ДТП (lv.npu.gov.ua)

Одна жінка загинула, ще двох постраждалих госпіталізували

У Львівській області на автодорозі Київ - Чоп поблизу села Козьова Сколівського району під час руху перекинувся мікроавтобус, що привело до загибелі однієї пасажирки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

В поліції повідомили, що за попередньою інформацією водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter не впорався з керування, через що транспортний засіб викинуло з дороги де він перевернувся.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди одна жінка загинула на місці. Ще двоє пасажирів 19 та 61 року отримали тілесні ушкодження, вони були госпіталізовані.

"За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)", - повідомили правоохоронці.

Наразі проводиться досудове розслідування, поліція встановлює обставини пригоди.

Нагадаємо, в Київській області в ДТП загинули 5 осіб. В селі Яблунівка Макарівського району Київської області в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участі легкового автомобіля загинуло 5 осіб, ще одного постраждалого госпіталізували.