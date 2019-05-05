ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Львівській обл. ліквідували конвертцентр з обігом у 500 млн гривень

Новини » Надзвичайні події    05.05.2019 - 11:14
У Львівській обл. ліквідували конвертцентр з обігом у 500 млн гривень
Фото: у Львівській області ліквідували конвертцентр (dbr.gov.ua)

Місячний обіг конвертаційного центру складав понад 500 млн грн.

У Львівській області правоохоронці викрили та припинили діяльність конвертаційного центру з щомісячним обігом в півмільярда гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державно бюро розслідувань (ДБР).

Як повідомляється, працівники ДБР, Національного антикорупційного бюро та Служби безпеки провели спільну операцію, в ході якої викрили протиправну діяльність конвертаційного центу у Львівській області, який діяв впродовж 2018-2019 років.

"За попередніми даними, місячний тіньовий обіг вказаного конвертаційного центру складав понад 500 млн грн", - зазначили у відомстві.

У відомстві додали, що наразі діяльність конвертаційного центру припинена.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Одесі правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру з обігом у більш ніж 280 млн гривень. За ухвалами суду заарештовано банківські рахунки фірм з ознаками фіктивності, що були створені для роботи "конверту".

Раніше, у Харкові правоохоронці ліквідували потужний конвертаційний центр з обігом коштів на суму понад 240 млн гривень. 

РБК-Україна писало, що співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою припинили в Одесі діяльність конвертаційного центру зі щорічним обігом у 50 млн гривень.

НАБУ обшукує місце роботи службовців ДФС Львівської області У Львівській обл. затримали організаторів незаконої міграції громадян
Новини України Львовская областьКонвертцентрДБР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся