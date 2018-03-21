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Львівська облрада вимагає від МЗС відреагувати на антиукраїнської мітинг у Польщі

НовиниПолітика    21.03.2018 - 03:13
Фото: прапори Польщі та України (УНІАН)
Фото: прапори Польщі та України (УНІАН)

Депутати пропонують зробити депутата Польщі, який брав участь у спаленні прапора, не бажано для перебування в Україні

Депутати Львівської обласної ради звернулися до Міністерства закордонних справ України і Служби безпеки України із закликом відреагувати на антиукраїнські виступи біля Посольства України в Варшаві. Про це 20 березня проінформував прес-центр Львівської обласної ради.

Львівська облрада "висловлює своє обурення" подіями у Варшаві, які відбулися 19 березня. Біля Посольства України група радикалів з символікою польських організацій спалила портрети Степана Бандери і Романа Шухевича.

"Особливо цинічним виглядає те, що зазначені дії відбулися за участю депутата Сейму Республіки Польща Роберта Вінницького, який вчинив наругу над символом національно-визвольної боротьби України - червоно-чорним прапором і розтоптав його перед камерами", - йдеться в заяві.

Зазначається, що відповідне звернення підтримали під час сесії.

"Враховуючи це, ми, депутати Львівської обласної ради, вимагаємо від Міністерства закордонних справ України та СБУ негайної і жорстокої реакції. Зокрема, вважаємо за необхідне оголосити згаданого депутата Сейму Республіки Польща персоною, не бажано для перебування в Україні", - повідомляється в тексті звернення.

Нагадаємо, посольство у Варшаві засуджує антиукраїнський мітинг у Польщі.

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Теги: Львів, Польша, облсовет, националисты
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