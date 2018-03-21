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Львовский облсовет требует от МИД отреагировать на антиукраинской митинг в Польше

НовостиПолитика    21.03.2018 - 03:13
Фото: флаги Польши и Украины (УНИАН)
Фото: флаги Польши и Украины (УНИАН)

Депутаты предлагают сделать депутата Польши, который участвовал в сожжении флага, не желательно для пребывания в Украине

Депутаты Львовского областного совета обратились к Министерству иностранных дел Украины и Службы безопасности Украины с призывом отреагировать на антиукраинские выступления возле Посольства Украины в Варшаве. Об этом 20 марта проинформировал пресс-центр Львовского областного совета.

Львовский облсовет "выражает свое возмущение" событиями в Варшаве, которые произошли 19 марта. Возле Посольства Украины группа радикалов с символикой польских организаций сожгла портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича.

"Особенно циничным выглядит то, что указанные действия произошли с участием депутата Сейма Республики Польша Роберта Винницького, который совершил надругательство над символом национально-освободительной борьбы Украины - красно-черным флагом и растоптал его перед камерами", - говорится в заявлении.

Отмечается, что соответствующее обращение поддержали во время сессии.

"Учитывая это, мы, депутаты Львовского областного совета, требуем от Министерства иностранных дел Украины и СБУ немедленной и жестокой реакции. В частности, считаем необходимым объявить упомянутого депутата Сейма Республики Польша персоной, не желательно для пребывания в Украине", - сообщается в тексте обращения.

Напомним, посольство в Варшаве осуждает антиукраинский митинг в Польше.

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Теги: Львов, Польша, облсовет, националисты
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