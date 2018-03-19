Посольство в Варшаве осуждает антиукраинский митинг в Польше

Посольство Украины в Республике Польша осудило манифестацию польских националистических организаций, которые 19 марта 2018 года в Варшаве организовали антиукраинский митинг. Об говорится в официальном заявлении посольства.

Отмечается, что отдельные польские националистические организации собрались возле посольства в Варшаве и провозглашали антиукраинскую пропаганду.

"Сознательно или бессознательно, но своими действиями и высказываниями они разжигают нетерпимость, действуют в интересах Кремля, в имперской политике которого нет места для существования ни свободной Украины, ни свободной Польши и демократической Европы", - говорится в заявлении.

Также дипломатическое ведомство выразило благодарность гражданам Польши, которые в этот день пришли к Посольству, чтобы в противовес националистической риторике выразить солидарность с Украиной и украинским народом под лозунгом "За достоинство Ваше и Наше!".

Напомним, 13 марта 2018 во Львове на территории Лычаковского кладбища возле польского Мемориала орлят произошел взрыв. В Министерстве иностранных дел Польши назвали взрыв в Львове "очередной антипольской акцией" в Украине.