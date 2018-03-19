Посольство у Варшаві засуджує антиукраїнський мітинг у Польщі

Посольство України в Республіці Польща засудило маніфестацію польських націоналістичних організацій, які 19 березня 2018 року у Варшаві організували антиукраїнський мітинг. Про йдеться в офіційній заяві посольства.

Зазначається, що окремі польські націоналістичні організаці зібралися біля посольства у Варшаві і виголошували антиукраїнську пропаганду.

"Свідомо чи несвідомо, але своїми діями і висловлюваннями вони розпалюють нетерпимість, діють на користь Кремля, в імперській політиці якого немає місця для існування ані вільної України, ані вільної Польщі та демократичної Європи", - йдеться у заяві.

Також дипломатичне відомство подякувало громадянам Польщі, котрі в цей день прийшли до Посольства, щоб на противагу націоналістичній риториці висловити солідарність з Україною і українським народом під гаслом "За гідність Вашу і Нашу!".

Нагадаємо, 13 березня 2018 у Львові на території Личаківського цвинтаря біля польського Меморіалу орлят стався вибух. У Міністерстві закордонних справ Польщі назвали вибух у Львові "черговою антипольською акцією" в Україні.