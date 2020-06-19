Львівська область знову продовжила карантин

Фото: перевірка температури на вході в ринок (РБК-Україна)

Карантин в області продовжено до 22 червня

Львівська область продовжила карантин до 22 червня. Відповідне рішення у п'ятницю, 19 червня, прийняла обласна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомили у прес-службі Львівської облдержадміністрації.

Як зазначили в ОДА, в регіоні перевищена інцидентність захворювань коронавірусом.

"Інцидентність становить 40,4, зайнятих ліжок - 40%. Враховуючи эпидситуацию в області, питання про ослаблення карантину вважаю не актуальним", - повідомив директор обласного департаменту охорони здоров'я Орест Чемерис.

Питання про ослаблення карантину буде розглянутий комісією ТЕБ та НС 22 червня. В цей день вступлять в силу нові зміни Кабінету міністрів щодо алгоритму визначення готовності регіону до ослаблення або посилення карантину.

Також в ОДА повідомили, що за минулу добу в області підтвердили 142 нових випадки захворювання, 81 з яких - у Львові. Всього в області понад 3,5 тисяч хворих.

Раніше РБК-Україна писало, що Кабмін змінив критерії оцінювання готовності регіонів до ослаблення карантину.

Також у Моз зазначили, що з 22 червня області можуть ввести жорсткий карантин у деяких областях.

Крім цього станом на 19 червня до ослаблення карантину не готові 11 регіонів, серед яких і Львівська область.

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Автор: Игорь Литвиненко