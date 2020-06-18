Жорсткий карантин у деяких областях можуть ввести вже з 22 червня

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Моз представив сценарії реагування на поширення коронавіруса в Україні

Міністерство охорони здоров'я представило сценарії реагування на поширення коронавірусу в Україні. Згідно з гіршим сценарієм, в деяких областях країни вже з 22 червня можуть ввести жорсткий карантин.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що в разі погіршення ситуації в регіоні, карантин доведеться посилювати.

"Графік показує, при якому сценарії і як буде впроваджуватися адаптивний карантин на території країни. Ми не говоримо, що вже через два тижні ми будемо закривати країну на карантин. Цей графік показує, що в деяких областях нашої країни жорсткий карантин може бути введений з 22 червня. Динаміка зростання може це показати", - сказав Ляшко.

Також у МОЗ зазначили, що існує висока ймовірність, що Україна зможе пройти літо без карантину.

"Ймовірність, що влітку ми можемо пройти без карантину, також досить висока. Ми можемо 3-4 місяці прожити без карантину. Головне-дотримуватися санітарних норм і м'яко виходити з карантину. Якщо цього не робити, ми можемо запускати вже певні області в карантин, в тому числі і жорсткий карантин", - сказав Ляшко.

18.06.2020 Онлайн-брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою міністра охорони здоров'я України Максима Степанова та Віктора Ляшка щодо сценаріїв поширення COVID-19 в Україні Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України Середа, 17 червня 2020 р.

За даними РНБО, за минулу добу в Україні найбільшу кількість нових випадків захворювання підтвердили у Львівській області - 171. У трійку лідерів за кількістю нових захворювань також входять Закарпатська та Рівненська області - 74 та 73 випадки відповідно.

У цілому в Україні лідерами за кількістю заражених залишаються Київ (4084), Чернівецька (4135) і Львівська (3398) області. Всього в країні понад 34 тисяч хворих COVID-19.

Раніше РБК-Україна писало, що у Львівській області перевізники самовільно прийняли рішення про перевезення людей.

Також повідомлялося, що у Чернівцях прийняли рішення про ослаблення карантину - дозволили роботу лазень і саун.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували новий антирекорд за кількістю нових випадків коронавіруса - захворіли понад 800 осіб.

Зазначимо, 17 червня Кабінет міністрів підтримав продовження дії адаптивного карантину в Україні до 31 липня.

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Автор: Игорь Литвиненко