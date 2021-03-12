Львівська область наближається до "червоної" зоні, - Степанов

"Ситуація викликає занепокоєння, зростає кількість хворих, як наслідок, зростає кількість людей, які госпіталізуються. Вже понад 50% зайнятих ліжок, з них 43% - з киснем. Тобто на сьогодні область впевнено рухається до "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - заявив він.

На думку міністра, можна не допустити потрапляння Львівської області в "червону зону".

"В органів місцевого самоврядування є відповідні можливості ввести певні обмежувальні заходи, які б стримували розвиток COVID-19, і водночас могли б не допустити переходу до "червоним" рівнем ", - зазначив він.

Нагадаємо, станом на сьогодні у "червоній" зоні карантину перебувають Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька та Житомирська області.

У цій зоні забороняється робота кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів та ринків, проведення масових заходів та відвідування закладів освіти. Віднедавна в "червоній" зоні заборонена робота громадського транспорту.