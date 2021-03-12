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Львовская область приближается к "красной" зоне, - Степанов

Автор: РБК-Украина

Во Львовской области растет количество заболевших коронавирусом и госпитализированных. Поэтому регион приближается к "красной" зоне карантина.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге.

"Ситуация вызывает беспокойство, растет количество больных, как следствие, растет количество людей, которые госпитализируются. Уже более 50% занятых коек, из них 43% - с кислородом. То есть на сегодняшний день область уверенно движется к "красному" уровню эпидемической опасности", - заявил он.

По мнению министра, можно не допустить попадание Львовской области в "красную зону".

"У органов местного самоуправления есть соответствующие возможности ввести определенные ограничительные меры, которые бы сдерживали развитие COVID-19, и в то же время могли бы не допустить перехода к "красным" уровнем ", - отметил он.

Напомним, по состоянию на сегодня в "красной" зоне карантина находятся Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская области.

В этой зоне запрещается работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров и рынков, проведение массовых мероприятий и посещение учреждений образования. С недавних пор в "красной" зоне запрещена работа общественного транспорта.

Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в городе могут ввести локдаун из-за осложнения эпидемиологической ситуации.

При этом он отметил, что текущая волна коронавируса является очень агрессивной. Ежедневно в больницы поступает около 30 новых пациентов.

Кроме того, во Львове открыли два временных госпиталя для больных коронавирусом.

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Новости Украины Львовская областьМаксим СтепановКарантинКоронавирус
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