Львовская область приближается к "красной" зоне, - Степанов

"Ситуация вызывает беспокойство, растет количество больных, как следствие, растет количество людей, которые госпитализируются. Уже более 50% занятых коек, из них 43% - с кислородом. То есть на сегодняшний день область уверенно движется к "красному" уровню эпидемической опасности", - заявил он.

По мнению министра, можно не допустить попадание Львовской области в "красную зону".

"У органов местного самоуправления есть соответствующие возможности ввести определенные ограничительные меры, которые бы сдерживали развитие COVID-19, и в то же время могли бы не допустить перехода к "красным" уровнем ", - отметил он.

Напомним, по состоянию на сегодня в "красной" зоне карантина находятся Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская области.

В этой зоне запрещается работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров и рынков, проведение массовых мероприятий и посещение учреждений образования. С недавних пор в "красной" зоне запрещена работа общественного транспорта.