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Львівська область наближається до "червоної" зоні, - Степанов

Новость на русском → Львівська область, П'ятниця 12 березня 2021 20:11
Львівська область наближається до "червоної" зоні, - Степанов Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Львівській області зростає кількість хворих на коронавірус і госпіталізованих. Тому регіон, наближається до "червоній" зоні карантину.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на брифінгу.

"Ситуація викликає занепокоєння, зростає кількість хворих, як наслідок, зростає кількість людей, які госпіталізуються. Вже понад 50% зайнятих ліжок, з них 43% - з киснем. Тобто на сьогодні область впевнено рухається до "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - заявив він.

На думку міністра, можна не допустити потрапляння Львівської області в "червону зону".

"В органів місцевого самоврядування є відповідні можливості ввести певні обмежувальні заходи, які б стримували розвиток COVID-19, і водночас могли б не допустити переходу до "червоним" рівнем ", - зазначив він.

Нагадаємо, станом на сьогодні у "червоній" зоні карантину перебувають Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька та Житомирська області.

У цій зоні забороняється робота кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів та ринків, проведення масових заходів та відвідування закладів освіти. Віднедавна в "червоній" зоні заборонена робота громадського транспорту.

Нагадаємо, раніше мер Львова Андрій Садовий заявив, що в місті можуть ввести локдаун через ускладнення епідеміологічної ситуації.

При цьому він зазначив, що поточна хвиля коронавірусу є дуже агресивною. Щодня в лікарні надходить близько 30 нових пацієнтів.

Крім того, у Львові відкрили два тимчасових госпіталів для хворих на коронавірус.

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