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Львівська область єдина в Україні, де освоєні гроші на закупівлю ангіографів

НовиниСуспільство    13.06.2018 - 13:22
Фото: лікарня (112 Україна)
Фото: лікарня (112 Україна)

Відсутність цього обладнання унеможливлює дослідження коронарних артерій, що часто необхідно при інсультах та інфарктах

Львівська обласна лікарня підписала договір та додаткову угоду з ТОВ "Протек Солюшнз Україна" на поставку 2 стаціонарних ангіографів. Про це стало відомо системи публічних закупівель Prozorro.

Як повідомив голова Львівської ОДА Олег Синютка, замовнику вдалося домогтися зниження ціни на 3 млн гривень. Так, спочатку договір з ТОВ "Протек Солюшнз Україна" був підписаний на 49,3 млн гривень, тобто по 24,65 млн гривень за 1 ангіограф. Однак 1 червня цього року сторони підписали додаткову угоду, згідно з якою загальна вартість договору становить 46,158 млн гривень, тобто 23,079 млн гривень за 1 ангіограф.

За словами заступника директора ТОВ "Протек Солюшнз Україна" Олександра Єзерського, вартість була знижена з ініціативи замовника. "Так вийшло, що з юридичних причин оплатити повну вартість ангіографів обласна лікарня не могла. У них є тільки 46 млн гривень і збільшити фінансування вони швидко не можуть. Для нас це дуже істотне зниження ціни. Але через те, що наразі у Львівській області немає жодного працюючого ангіографа і це загрожує смертю людей, ми погодилися на додаткову угоду", – розповів Олександр Єзерський.

Він також додав, що зараз компанія чекає передоплату у розмірі 50%, після чого зможе почати постачання ангіографів. Єзерський очікує, що повноцінно запрацювати ангіографи зможуть вже 1 серпня 2018 року.

За словами директора Департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Ірини Микичак, в цьому році нові ангіографи планується поставити в 2 лікарні області.

"Мова йде про Дрогобицької лікарні та Львівській обласній кардіологічному центрі. У майбутньому ми також плануємо закупити це обладнання для Львівської обласної клінічної лікарні", - розповіла Ірина Микичак.

Зазначимо, що згідно з даними системи публічних закупівель Prozorro, в 2018 році стаціонарні ангіографи закупила лише Львівська обласна лікарня.

Нагадаємо, що згідно постановою Кабміну від 21 лютого 2017 року №185 "Про затвердження Порядку умов надання субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання", ангіографи в Україні закуповуються на умовах співфінансування. Не більше 50% вартості оплачується з держбюджету і не менше 50% – з місцевих бюджетів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Львівській області критична ситуація, оскільки з ладу вийшли всі працюючі ангіографи. Відсутність цього обладнання унеможливлює дослідження коронарних артерій, що часто необхідно при інсультах та інфарктах.

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Теги публікації: Львовская область, больница, закупка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новини України, пенсионная реформа, ООС
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