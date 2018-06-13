Львовская область единственная в Украине, где освоены деньги на закупку ангиографов

Отсутствие этого оборудования делает невозможным исследование коронарных артерий, что зачастую необходимо при инсультах и инфарктах

Львовская областная больница подписала договор и допсоглашение с ООО "Протек Солюшнз Украина" на поставку 2 стационарных ангиографов. Об этом стало известно системы публичных закупок Prozorro.

Как сообщил председатель Львовской ОГА Олег Синютка, заказчику удалось добиться снижения цены на 3 млн гривен. Так, изначально договор с ООО "Протек Солюшнз Украина" был подписан на 49,3 млн гривен, т.е. по 24,65 млн гривен за 1 ангиограф. Однако 1 июня этого года стороны подписали допсоглашение, согласно которому общая стоимость договора составляет 46,158 млн гривен, т.е. 23,079 млн гривен за 1 ангиограф.

По словам замдиректора ООО "Протек Солюшнз Украина" Александра Езерского, стоимость была снижена по инициативе заказчика. "Так получилось, что по юридическим причинам оплатить полную стоимость ангиографов областная больница не могла. У них есть только 46 млн гривен и увеличить финансирование они быстро не могут. Для нас это очень существенное снижение цены. Но из-за того, что сейчас во Львовской области нет ни одного работающего ангиографа и это грозит смертями людей, мы согласились на допсоглашение", – рассказал Александр Езерский.

Он также добавил, что сейчас компания ждет предоплату в размере 50%, после чего сможет начать поставку ангиографов. Езерский ожидает, что полноценно заработать ангиографы смогут уже 1 августа 2018 года.

По словам директора Департамента здравоохранения Львовской ОГА Ирины Микичак, в этом году новые ангиографы планируется поставить в 2 больницы области.

"Речь идет о Дрогобычской больнице и Львовском областном кардиологическом центре. В будущем мы также планируем закупить это оборудование для Львовской областной клинической больницы", - рассказала Ирина Микичак.

Отметим, что согласно данным системы публичных закупок Prozorro, в 2018 году стационарные ангиографы закупила только Львовская областная больница.

Напомним, что согласно постановлению Кабмина от 21 февраля 2017 года №185 "Об утверждении Порядка условий предоставления субвенции из госбюджета местным бюджетам на приобретение ангиографического оборудования", ангиографы в Украине закупаются на условиях софинансирования. Не более 50% стоимости оплачивается из госбюджета и не менее 50% – из местных бюджетов.

Ранее СМИ сообщали, что во Львовской области критическая ситуация, поскольку из строя вышли все работающие ангиографы. Отсутствие этого оборудования делает невозможным исследование коронарных артерий, что зачастую необходимо при инсультах и инфарктах.