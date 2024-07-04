Во Львове ввели компенсации за генераторы и солнечные батареи

У жителей Львова появилась возможность получить компенсации за приобретенные электрогенераторы и солнечные батареи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового в Telegram.
По его словам, были обновлены несколько городских программ. Теперь жители Львова могут:
При этом для предпринимателей предусмотрели возможность получить до 50% и 300 тысяч гривен за энергосберегающее оборудование.
Напомним, в Украине не хватает генерации электроэнергии, чтобы покрыть потребление. Поэтому электроснабжение ограничивают каждый день.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку по вопросу энергетики. Он поручил Кабмину разработать решения, которые позволят упростить для украинцев установку солнечных батарей и аккумуляторов.
По его словам, для украинцев разработают соответствующую льготную программу.
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