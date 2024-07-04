Во Львове ввели компенсации за генераторы и солнечные батареи

По его словам, были обновлены несколько городских программ. Теперь жители Львова могут:

получить до 200 тысяч гривен за купленные мощные генераторы;

получить возмещение за солнечные электростанции, а также до 30% на энергосберегающие меры и ремонты жилых домов.

При этом для предпринимателей предусмотрели возможность получить до 50% и 300 тысяч гривен за энергосберегающее оборудование.