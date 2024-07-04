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У Львові запровадили компенсації за генератори та сонячні батареї

Ілюстративне фото: у Львові запровадили компенсації за генератори (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У мешканців Львова з'явилася можливість отримати компенсації за придбані електрогенератори та сонячні батареї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового в Telegram.

За його словами, було оновлено кілька міських програм. Тепер мешканці Львова можуть:

  • отримати до 200 тисяч гривень за куплені потужні генератори;
  • отримати відшкодування за сонячні електростанції, а також до 30% на енергозберігаючі заходи та ремонти житлових будинків.

При цьому для підприємців передбачили можливість отримати до 50% та 300 тисяч гривень за енергозберігаюче обладнання.

Проблеми з електропостачанням

Нагадаємо, в Україні не вистачає генерації електроенергії, щоб покрити споживання. Тому електропостачання обмежують щодня.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський провів Ставку щодо енергетики. Він доручив Кабміну розробити рішення, які дозволять спростити для українців встановлення сонячних батарей та акумуляторів.

За його словами, для українців розроблять відповідну пільгову програму.

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