Во Львове и области разрушены практически все электроподстанции, - Садовый

"У нас уничтожены практически все электроподстанции в пределах Львова и области. Поэтому электроснабжение является большой проблемой, но наши электрики находят нестандартные сообразительные решения, поэтому промышленность и эти учреждения, которые должны обеспечить город, работают", - сообщил городской голова Львова.

Также он добавил, что в городе и области разрушены многие другие объекты критической инфраструктуры. Из них большая часть уже не будет отремонтирована - ее будут отстраивать заново.

Напомним, во время последней ракетной атаки 10 февраля силы ПВО сбили над Львовской областью 9 ракет. Однако были попадания в объект критической энергетической инфраструктуры.

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