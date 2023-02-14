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У Львові та області зруйновані практично всі електропідстанції, - Садовий

Фото: мер Львова Андрій Садовий (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

У Львові та області зруйновано майже всі електропідстанції через ракетні обстріли російських агресорів. Також у місті пошкоджено багато інших об'єктів, які вже не будуть відновлювати.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"У нас знищені практично всі електропідстанції в межах Львова і області. Тому електропостачання є великою проблемою, але наші електрики знаходять нестандартні кмітливі рішення, тому промисловість і ці установи, які мають забезпечити місто, працюють", - повідомив міський голова Львова.

Також він додав, що у місті та області зруйновано багато інших об'єктів критичної інфраструктури. З них велика частина вже не буде відремонтована - її будуть відбудовувати заново.

Нагадаємо, під час останньої ракетної атаки 10 лютого сили ППО збили над Львівською областю 9 ракет. Проте були влучання в об‘єкт критичної енергетичної інфраструктури.

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Андрій СадовийЛьвівЕлектроенергія