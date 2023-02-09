Во Львове и области сегодня хотят уменьшить количество отключений света: подробности

Во Львове и области днем 9 февраля планируют уменьшить количество и продолжительность отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Львовоблэнерго".

Узнать график и свою группу отключения вы можете здесь .

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе и районе продолжают применять экстренные отключения света. Только за ночь в Одесском районе произошло более 100 аварий на электросетях, в самой Одессе не курсируют троллейбусы и трамваи.

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