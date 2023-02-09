У Львові та області сьогодні хочуть зменшити кількість відключень світла: подробиці

У Львові та області вдень 9 лютого планують зменшити кількість та тривалість відключень світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Львівобленерго".
Дізнатися графік та свою групу відключення ви можете тут.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі та районі продовжують застосовувати екстрені відключення світла. Лише за ніч в Одеському районі сталося понад 100 аварій на електромережах, у самій Одесі не курсують тролейбуси та трамваї.
Також РБК-Україна розібралося, чому енергосистема України не витримує навантажень після ремонтів. Детальніше у нашому матеріалі.
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