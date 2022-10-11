Во Львове и области полностью возобновили энергоснабжение, - ОВА

Специалисты восстановили энергоснабжения во всех населенных пунктах Львовской области, включая Львов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого.

"По данным облэнерго, электроснабжение возобновилось уже во всех населенных пунктах нашей области. Электро- и водоснабжение во Львове также было восстановлено в полном объеме", - написал он. Также он отметил, что ночь во Львовской области прошла спокойно.