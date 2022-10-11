RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Во Львове и области полностью возобновили энергоснабжение, - ОВА

Фото: во Львове и области полностью возобновили энергоснабжение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Специалисты восстановили энергоснабжения во всех населенных пунктах Львовской области, включая Львов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого.

"По данным облэнерго, электроснабжение возобновилось уже во всех населенных пунктах нашей области. Электро- и водоснабжение во Львове также было восстановлено в полном объеме", - написал он.

Также он отметил, что ночь во Львовской области прошла спокойно.

Напомним, вчера 10 октября во время массированной ракетной атаки РФ на Украину во Львовской области прогремело несколько взрывов. Позже стало известно, что ракеты попали в объекты критической инфраструктуры, в связи с чем в регионе начались проблемы со связью и энергоснабжением.

Всего вчера российские войска обстреляли более десятка областей Украины. Вследствие ударов погибли по меньшей мере 19 человек, еще 105 получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛьвовЭлектроэнергия