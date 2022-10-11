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У Львові та області повністю відновили енергопостачання, - ОВА

Фото: у Львові та області повністю відновили енергопостачання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Фахівці відновили енергопостачання у всіх населених пунктах Львівської області, включаючи Львів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.

"За даними обленерго, електропостачання відновилося вже у всіх населених пунктах нашої області. Електро- та водопостачання у Львові також було відновлено у повному обсязі", - написав він.

Також він зазначив, що ніч у Львівській області пройшла спокійно.

Нагадаємо, вчора 10 жовтня під час масованої ракетної атаки РФ на Україну у Львівській області пролунало кілька вибухів. Пізніше стало відомо, що ракети влучили в об'єкти критичної інфраструктури, у зв'язку з чим у регіоні почалися проблеми зі зв'язком та енергопостачанням.

Загалом учора російські війська обстріляли понад десяток областей України. Внаслідок ударів загинули щонайменше 19 людей, ще 105 отримали поранення.

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ЛьвівЕлектроенергія