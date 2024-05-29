Фарион восстановили в должности и насчитали почти 124 тысяч "штрафных": что известно о скандалах с ее участием

Львовский апелляционный суд постановил восстановить Ирину Фарион в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук Национального университета "Львовская политехника". Кроме того, в пользу ученой должен быть взыскан "средний заработок за период вынужденного прогула".

РБК-Украина рассказывает, что известно о решении апелляционного суда и реакции Фарион на него, когда и за что именно уволили профессора, а также что следует знать о ее жизненном пути и скандалах.

Что именно постановил апелляционный суд

В среду, 29 мая, прошло заседание Львовского апелляционного суда по делу скандально известной профессора Ирины Фарион.

Адвокат ученой призвал суд удовлетворить апелляционную жалобу в полном объеме и отменить решение первой инстанции. В то же время представитель "Львовской политехники" подчеркнул, что решение Галицкого районного суда законно и его следует оставить без изменений.

"Учитывая, что Ирина Фарион - научно-педагогический работник, она выполняет воспитательные функции. За высказывания о русском языке среди военнослужащих университет принял решение об увольнении. То, что отмечают в апелляционной жалобе - это исключительно их позиция и их видение развития события", - подчеркнул руководитель юридического отдела "Львовской политехники" Андрей Мороз.

В то же время профессор подчеркнула, что позиция ответчика - "позиция человека, который топчется по закону грубо и ничтожно, выполняет политические заказы и делает при этом "хорошую мину".

Она добавила, что если суд примет решение не в ее пользу, следующим шагом будет Верховный суд.

Победа приятна каждому (фото: facebook.com/farioniryna)

По итогам дебатов суд вышел в совещательную комнату. Спустя некоторое время он вернулся и был оглашен приговор - апелляционную жалобу на решение Галицкого районного суда города Львова удовлетворить частично:

восстановить Фарион Ирину Дмитриевну в должности профессора кафедры украинского языка НУ "Львовская политехника" с 24 ноября 2023 года

взыскать с НУ "Львовская политехника" в пользу Ирины Фарион "средний заработок за время вынужденного прогула" за период с 24 ноября 2023 года по 29 мая 2024 года - в размере 123 тысячи 927 гривен 27 копеек

взыскать с НУ "Львовская политехника" судебный сбор в размере 5 782 грн 17 копеек

Следует отметить, что постановление апелляционного суда может быть обжаловано в Верховном суде. Представитель "Львовской политехники" сообщил, что ожидает полный текст решения суда, после чего будет анализ следующих шагов.

Планирует ли Фарион возвращаться во "Львовскую политехнику"

Ирина Фарион после оглашения решения суда подчеркнула, что она - счастлива, что "право существует отдельно от политики"

"Это значит, что мы двигаемся в правильном направлении. Речь не идет обо мне, речь идет о том, чтобы работали законы, чтобы никто не позволял себе под давлением глав эти законы менять", - добавила она.

Кроме того, профессор поблагодарила коллегию судей "за обоснованное решение".

На вопрос представителей СМИ, планирует ли ученая возвращаться на работу во "Львовскую политехнику", она ответила: "Я думаю над этим".

"Есть очень много сил, которые хотели бы, чтобы я не вернулась в политехнику. А мне очень нравится идти против сил, которым я не нравлюсь", - отметила женщина.

Вернется ли профессор к преподаванию - пока неизвестно (фото: facebook.com/farioniryna)

Когда и почему уволили скандальную профессоршу

5 ноября 2023 года вышел эфир программы "Рандеву с Яниной Соколовой" с участием Фарион, которая жестко раскритиковала русскоязычных украинских военных (в том числе из Третьей штурмовой бригады, созданной на базе добровольческого формирования "Азов"). Филолог заявила, в частности, что не может назвать русскоязычных военнослужащих украинцами.

Позже языковед опубликовала сообщение в своих соцсетях, в котором заявила, что "воевать за Украину - не заслуга, а долг" и назвала русскоязычных защитников "москворотыми".

После этого командир полка "Азов" жестко "разнес" Фарион на русском языке, а Пташка с "Азовстали" предположила, что педагог - "проект Кремля".

Профессор же обозвала Пташку "подругой Медведчука".

7 ноября на одном из корпусов университета, где преподавала Фарион, появились листовки в адрес языковеда: "Фарион - прочь из политехники", "Почему в политехе до сих пор работают порочащие честь украинских воинов?" и тому подобное.

В то же время омбудсмен Дмитрий Лубинец на фоне заявлений ученой обратился в соответствующие органы "по поводу проверки указанной информации и принятия соответствующих мер реагирования".

15 ноября стало известно, что Фарион уволена с должности преподавателя кафедры украинского языка Национального университета "Львовская политехника" - на фоне открытия против нее уголовного производства по ряду статей.

В тот же день приказ об увольнении Фарион одобрил ректор Львовской политехники Юрий Бобало.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой также подтвердил информацию об увольнении профессора и отметил, что в Украине студенты являются движущей силой изменений и трансформаций.

"Позиция министерства неизменна - людям, которые не разделяют ценности достоинства и не испытывают уважения к воинам, нет места в системе образования. Надеюсь, СБУ в рамках открытого уголовного производства даст справедливую оценку высказываниям и действиям уже бывшей преподавательницы "Львовской политехники", - подчеркнул он тогда.

Основное о жизни и скандалах Ирины Фарион

Ирина Фарион родилась 29 апреля 1964 года в городе Львов в семье библиотекаря Ярославы Степановны и слесаря Дмитрия Ивановича Фарионов.

15 сентября 2015 года она защитила докторскую диссертацию на тему "Общественный статус староукраинского (русского) языка в XIV-XVII вв.".

Научное наследие Фарион насчитывает семь монографий, пособие, три монографии в соавторстве, более 150 научных статей и трудов другого характера.

Кроме того, она - лауреат премий имени Олексы Гирника, имени Бориса Гринченко, имени Дмитрия Нитченко и имени Ивана Огиенко.

Ирина Фарион - неоднозначная личность (фото: facebook.com/farioniryna)

С 2005 года Фарион является членом Всеукраинского объединения "Свобода", входит в состав политического совета партии.

На выборах во Львовский областной совет 2006 года была избрана депутатом Львовского областного совета, заместителем председателя комиссии по вопросам образования и науки.

С конца 2012 года по осень 2014 года Фарион была депутатом Верховной Рады VII созыва от "Свободы".

На фоне активной публичной деятельности и четкой гражданской позиции Фарион регулярно попадает в скандалы и, мягко говоря, неприятные ситуации.

Опираясь на радикальное мышление, она публично выступает в защиту памяти Степана Бандеры, чистоты украинского языка, единства украинского востока и запада. В то же время, ее заявления и предложения неоднократно возмущали общественность и вызывали широкий резонанс в СМИ.

Так, 19 февраля 2010 года в рамках акции "Утверждаем государственный язык!" Фарион проводила занятие в одном из детсадов Львова, посвященное проблеме национальной идентичности. Во время общения с присутствующими, языковед в резкой форме осудила "обрусение украинских имен". Размещение видеозаписи с ее выступлением в сети всколыхнуло общество и вызвало неоднозначные отзывы.

Так называемый "нардеп"-регионал Вадим Колесниченко обратился к Генеральному прокурору с просьбой привлечь профессора к уголовной ответственности по статье 161 Уголовного кодекса (насчет дискриминации детей по языковому и национальному признаку), а Украинская народная партия осудила выступление Фарион как провокацию против украинского языка.

В 2013 году разгорелся скандал с участием Фарион и журналиста закрытого ныне пропагандистского телеканала ZIK Остапа Дроздового. Тогда преподавательница заявила, что власти взяли курс на "полную монополизацию средств массовой информации", вспомнив при этом и коллектив телеканала.

В ноябре 2017 года в прямом эфире телеканала "112" конфликт на фоне разговора об украинском языке произошел между Фарион и журналистом Дмитрием Гордоном. Последний даже предположил, что Ирина может быть агентом ФСБ России и предложил ей пройти полиграф-тестирование.

Приятная улыбка не может скрыть остроту языка (фото: facebook.com/farioniryna)

В 2018 году языковед рассказала, как нужно обращаться с русскоязычными. В своем Facebook она написала, в частности, что "если бы украинцы просто ногой давали в челюсть каждому москворотому, война стала бы победой давно".

В октябре 2022 года экс-нардеп в интервью Наталье Влащенко неоднозначно (по мнению ряда лиц) прокомментировала ситуацию с русскоязычными военными. Она отметила в частности, что такие есть и среди освобожденных из плена азовцев и подчеркнула, что украинский язык следует учить.

В контексте разговора прозвучало такое предложение: "Теперь их из плена освободили слава Богу не всех остается 80% в плену". Некоторые трактовали эту фразу якобы радость Фарион, что не всех защитников Мариуполя освободили из плена.

26 января 2023 года бывшая нардеп в очередном интервью заявила о причинно-следственной связи событий в Мариуполе и ответственности за голосование на выборах. Тогда Генпрокуратура направила заявление одного мариупольца о возможном нарушении закона о возражении российской агрессии в прокуратуру Львовской области, а та - в СБУ Львовской области с поручением о начале досудебного расследования.

Уже после увольнения из "Львовской политехники" Фарион назвала министра образования "неуком", а своих студентов - "сбродом".

В конце января 2024 года она назвала Львов "городом диверсантов" и подчеркнула, что украинцы, которые общаются "московским языком" - "ущербные люди".

В феврале текущего года она снова не сдержалась и публично оскорбила победительниц Нацотбора на Евровидение 2024 alyona alyona и Jerry Heil, назвав исполнительниц "баберами с гибридным воем".