Во Львове произошла стрельба во дворе школы: что известно о причинах и пострадавших

Сегодня, 24 ноября, во дворе одной из школ в городе Львов произошла стрельба.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию директора департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрея Закалюка в Facebook.
Согласно информации чиновника, стрельба произошла во дворе средней общеобразовательной школы №13 в Сиховском районе Львова.
"Родители после встречи в кабинете директора продолжили решать конфликт с помощью пистолета", - сообщил Закалюк.
Он уточнил, что после словесного конфликта один из его участников (мужчина):
"У мужчины (в которого стреляли, - Ред.) ранения в живот и ногу. На месте вызвали скорую, уже работают правоохранители", - поделился директор департамента образования и культуры ЛГС.
Он подчеркнул, что никто из школьников и учителей образовательного учреждения не пострадал.
Закалюк рассказал также, что:
"Любые проявления агрессии, применение силы, угрозы или использование оружия со стороны родителей на территории учебных заведений являются грубым нарушением закона и влекут за собой уголовную ответственность", - напомнил чиновник.
Он добавил, что такие действия:
"В то же время прошу воздержаться от распространения непроверенной информации и ссылаться на официальные источники коммуникации. Детали - позже", - подытожил Закалюк.
Несколько позже в пресс-службе полиции Львовской области подтвердили, что работают на месте стрельбы на территории школы.
"Предварительно известно, что между двумя родителями учеников произошла ссора в помещении одной из школ, которая впоследствии на улице переросла в драку. В ходе конфликта один из мужчин выстрелил из травматического оружия в оппонента. Пострадавший госпитализирован", - рассказали правоохранители.
Уточняется, что происшествие произошло сегодня утром в Сиховском районе города.
"В результате драки между двумя мужчинами, которые являются родителями учеников, один из них совершил выстрелы из травматического оружия в сторону другого. В результате оба мужчины обратились за медицинской помощью", - добавили в пресс-службе правоохранителей.
Сообщается, что следователи полиции начали уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство").
"В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства происшествия", - подытожили в полиции Львовской области.
На конфликт в школе Львова с последующей стрельбой на территории образовательного учреждения отреагировал также городской глава Андрей Садовый.
Он подтвердил, что из-за конфликта между родителями во львовской школе никто из детей и педагогов не пострадал.
Мэр города уточнил, что "инцидент произошел после ссоры между школьниками в 3-м классе".
"Родители пришли в школу, чтобы выяснить обстоятельства, но после разговора уже во дворе вступили в конфликт между собой. Один из мужчин получил ранения. Состояние - стабильное, удовлетворительное. Ему оказывают помощь в городской больнице", - поделился Садовый в своем Facebook.
Он добавил, что правоохранители "работают на месте и выясняют все обстоятельства".
"Любое оружие на территории школы - это за гранью допустимого. Таким людям нужно запретить право на хранение любого оружия. Навсегда", - подчеркнул чиновник.
Он отметил, что "такие действия - угроза для детей, для учителей, для всех".
"Как будто нам мало войны. Противно даже слышать, что кто-то приходит в школу с пистолетом - независимо от того, кто этот человек", - подытожил мэр Львова.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие виды буллинга во время обучения существуют и куда обращаться за помощью.
Кроме того, мы объясняли, как родителям вовремя распознать, что ребенка обижают, и какое наказание за это может быть.
Читайте также, почему буллинг начинается с равнодушия взрослых и как остановить насилие в школе.