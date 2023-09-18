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Во Львове сотрудники ТЦК избили и пытались задержать мужчину: начата проверка

Львов, Понедельник 18 сентября 2023 20:15
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Во Львове сотрудники ТЦК избили и пытались задержать мужчину: начата проверка Фото: во Львове сотрудники ТЦК избили и пытались задержать мужчину (facebook.com/gazetadp)
Автор: Иван Носальский

В сети начали распространять видео, на котором сотрудники военкомата во Львове избили и хотели задержать мужчину на улице. По этому факту проведут проверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки в Facebook.

"В сети распространяется информация, указывающая на якобы неправомерные действия представителей ТЦК и СП. По данному факту руководством Львовского областного ТЦК и СП назначена служебная проверка", - сказано в сообщении.

В областном военкомате уточняют, что по результатам проверки будет предоставлена правовая оценка и приняты соответствующие меры.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 17 сентября, во львовских Telegram-каналах массово публиковали видео жесткого задержания мужчины сотрудниками военкомата.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

На кадрах можно заметить, как работники ТЦК заламывают мужчине руки и пытаются затащить его в микроавтобус.

Напомним, ранее ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич в комментарии РБК-Украина рассказал, могут ли сотрудники военкомата проводить задержание при первом вручении повестки.

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