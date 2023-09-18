У Львові співробітники ТЦК побили та намагалися затримати чоловіка: розпочато перевірку
У мережі почали розповсюджувати відео, на якому співробітники військкомату у Львові побили та хотіли затримати чоловіка на вулиці. За цим фактом проведуть перевірку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у Facebook.
"У мережі поширюється інформація, що вказує на нібито неправомірні дії представників ТЦК та СП. За цим фактом керівництвом Львівського обласного ТЦК та СП призначено службову перевірку", - сказано в повідомленні.
В обласному військкоматі уточнюють, що за результатами перевірки буде надано правову оцінку та вжито відповідних заходів.
Що передувало
Нагадаємо, вчора, 17 вересня, у львівських Telegram-каналах масово публікували відео жорсткого затримання чоловіка працівниками військкомату.
Увага, на відео є ненормативна лексика!
На кадрах можна помітити, як працівники ТЦК заламують чоловікові руки та намагаються затягнути його в мікроавтобус.
Нагадаємо, раніше провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич у коментарі РБК-Україна розповів, чи можуть співробітники військкомату проводити затримання під час першого вручення повістки.
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