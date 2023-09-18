ua en ru
Пн, 18 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Львові співробітники ТЦК побили та намагалися затримати чоловіка: розпочато перевірку

Львів, Понеділок 18 вересня 2023 20:15
UA EN RU
У Львові співробітники ТЦК побили та намагалися затримати чоловіка: розпочато перевірку Фото: у Львові співробітники ТЦК побили та намагалися затримати чоловіка (facebook.com/gazetadp)
Автор: Іван Носальський

У мережі почали розповсюджувати відео, на якому співробітники військкомату у Львові побили та хотіли затримати чоловіка на вулиці. За цим фактом проведуть перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у Facebook.

"У мережі поширюється інформація, що вказує на нібито неправомірні дії представників ТЦК та СП. За цим фактом керівництвом Львівського обласного ТЦК та СП призначено службову перевірку", - сказано в повідомленні.

В обласному військкоматі уточнюють, що за результатами перевірки буде надано правову оцінку та вжито відповідних заходів.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 17 вересня, у львівських Telegram-каналах масово публікували відео жорсткого затримання чоловіка працівниками військкомату.

Увага, на відео є ненормативна лексика!

На кадрах можна помітити, як працівники ТЦК заламують чоловікові руки та намагаються затягнути його в мікроавтобус.

Нагадаємо, раніше провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич у коментарі РБК-Україна розповів, чи можуть співробітники військкомату проводити затримання під час першого вручення повістки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів ТЦК Призов до армії Мобілізація в Україні
NEWS
Пробито лінію оборони РФ. Сирський розповів про обстановку під Бахмутом після успіхів ЗСУ
Пробито лінію оборони РФ. Сирський розповів про обстановку під Бахмутом після успіхів ЗСУ
DAILY
Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна