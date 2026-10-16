Во Львове раздались взрывы во время воздушной тревоги

Напомним, ранее мы писали, что во время ударов по Чорткову Тернопольской области было полностью уничтожено иностранное предприятие, проработавшее более 10 лет.

Враг еще со вчерашнего утра не прекращает атаки по западу Украины - под ударами оказались Тернопольщина, Волынь, Ровенщина и другие города региона.