У Львові пролунали вибухи під час повітряної тривоги

"На Львів", - попереджали про наближення реактивного дрона Повітряні Сили.

Козицький писав, що мешканцям Львова та населених пунктів поруч радять перебувати в укритті

"Висока загроза", - писав він.

Після цього у місцевих групах жителі повідомляли, що чули сильний вибух.

Оновлено. "Під час попередньої повітряної тривоги наша ППО підбила на підльоті до Львова ворожий бойовий безпілотник. Зараз знову триває тривога. Не ігноруйте. Безпілотник рухається за схожою траєкторією. Наразі біля Буська", - додав Козицький о 09:34.

Оновлено о 10:35

Ворог ще двічі атакував Львів за останню годину. Є постраждалий.

"У період з 09:07 по 09:59 наша ППО збила над Львівщиною три ворожі бойові безпілотники. Через падіння уламків підбитого ворожого безпілотника у Дублянах постраждав чоловік. Зафіксували вибиті вікна у житлових будинках в Мурованому", - йдеться у повідомленні Козицького.