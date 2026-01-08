ua en ru
В Украине масштабная тревога, а в Киеве работает ПВО: что известно

Четверг 08 января 2026 23:42
В Украине масштабная тревога, а в Киеве работает ПВО: что известно
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 8 января, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Причиной является угроза пуска баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорилось в сообщении в 23:28.

Через несколько минут сигнал тревоги распространился по всей Украине. Мониторинговые каналы написали об угрозе пуска межконтинентальной баллистики - ракеты "Орешник"

Сейчас Воздушные силы ВСУ тоже подтвердили информацию об угрозе применения баллистического вооружения.

Между тем в Киеве на фоне атаки беспилотников постоянно слышна работа ПВО и взрывы.

"Россияне атакуют Киев. Пожалуйста, будьте в безопасных местах", - подтвердил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Обновлено в 23:49

Мэр Львова Андрей Садовый написал о взрывах во Львове.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:42 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал до сих пор продолжается по всей Украине.

В Украине масштабная тревога, а в Киеве работает ПВО: что известно

Зеленский предупреждал о возможном обстреле

Напомним, 8 января президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что этой ночью российские оккупанты могут осуществить очередной массированный обстрел Украины. По этой причине он призвал украинцев не игнорировать воздушные тревоги и направляться в укрытия.

"Очень важно обращать внимание на воздушные тревоги сегодня, завтра, постоянно, спускаться в укрытия. Россияне неизменны: они пытаются воспользоваться погодой. Я поручил правительству помогать местным властям, максимально помогать всем, кто задействован", - отметил он.

Кроме того, в посольстве США тоже предупредили об угрозе удара по Украине в ближайшие дни.

