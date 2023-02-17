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СБУ ликвидировала схему подпольного производства и контрабанды сигарет

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Украина, Пятница 17 февраля 2023 17:09
СБУ ликвидировала схему подпольного производства и контрабанды сигарет Фото: СБУ ликвидировала схему подпольного производства и контрабанды сигарет (t.me/SBUkr)
Автор: Карина Левицкая

В Украине ликвидирована масштабная схема подпольного производства и контрабанды табачных изделий в Евросоюз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Служба безопасности совместно с БЭБ заблокировала схему подпольного производства контрафактной подакцизной продукции в промышленных объемах.

Незаконную деятельность организовала банда, действовавшая на территории Николаевской и Закарпатской областей. Там они наладили 3 производственные линии по нелегальному изготовлению оптовых партий табачных изделий.

Фото: СБУ ликвидировала схему подпольного производства и контрабанды сигарет (t.me/SBUkr)

Злоумышленники ежесуточно производили до 1 млн сигарет под псевдомарками известных иностранных брендов. На момент изъятия общая стоимость товара составляет более 70 миллионов гривен.

Для маскировки преступной деятельности дельцы обустроили подпольные цеха на базе заброшенных складских помещений в отдаленной сельской местности. Там они установили полиграфическое оборудование для нанесения фальшивых "торговых знаков".

По данным следствия, сырье для производства сигарет закупали у местных фермеров и для конспирации завозили его в мешках из-под комбикорма для животных. Готовую продукцию сбывали в разные регионы Украины, а также планировали контрабандой переправлять в Евросоюз.

Перевозку товара в зарубежные страны хотели делать по поддельным товарно-транспортным накладным.

В ходе обысков по адресам расположения "производственных мощностей" правоохранители обнаружили:
технологические цеха и оборудование;
большое количество сырья;
полиграфическую продукцию с нанесенными торговыми знаками европейских брендов;
подготовленный к продаже товар.

В настоящее время продолжается расследование, однако в случае доказательства вины, организаторам нелегального бизнеса грозит до пяти лет за решеткой с конфискацией и уничтожением незаконно производимых или приобретенных товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.

Напомним, недавно на границе была задержана женщина, которая пыталась вывезти за границу 17 килограммов наркотиков.

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