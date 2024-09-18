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Во Львове подожгли кинотеатр "Дзвін": здание выгорело дотла (фото)

Фото: во Львове подожгли кинотеатр "Дзвін" (t.me/lviv_adm)
Автор: Наталия Гурковская

Во Львове под утро, 18 сентября, сгорел кинотеатр "Дзвін". Здание полностью сгорело, предварительно его подожгли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский горсовет.

"Сегодня, около 06:00, поднялся пожар в кинотеатре "Дзвін" возле памятника Бандеры во Львове", - говорится в сообщении.

Помещение полностью выгорело, по предварительной информации, причина пожара – поджог.

"Пострадавших в пожаре нет. Зато получили повреждения соседние здания - бизнес и частные помещения", - добавили в горсовете.

 

Последствия пожара кинотеатра "Дзвін" во Львове (t.me/lviv_adm)

В настоящее время на месте работают спасатели и правоохранительные органы.

Как сообщалось, ранее в центре Львова произошел пожар на площади Рынок. Пожар случился в одном из заведений питания.

Кроме того, в январе прошлого года во Львове пожарные спасли на пожаре 60 человек, из них 10 детей и эвакуировали 20 человек. Три человека были спасены.

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ЛьвовПожар