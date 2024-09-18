Во Львове подожгли кинотеатр "Дзвін": здание выгорело дотла (фото)

Как сообщалось, ранее в центре Львова произошел пожар на площади Рынок. Пожар случился в одном из заведений питания.

Кроме того, в январе прошлого года во Львове пожарные спасли на пожаре 60 человек, из них 10 детей и эвакуировали 20 человек. Три человека были спасены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.