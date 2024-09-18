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У Львові підпалили кінотеатр "Дзвін": будівля вигоріла вщент (фото)

Фото: у Львові підпалили кінотеатр "Дзвін" (t.me/lviv_adm)
Автор: Наталія Гурковська

У Львові під ранок, 18 вересня, згорів кінотеатр "Дзвін". Будівля повністю згоріла, попередньо, її підпалили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську міськраду.

"Сьогодні, близько 06:00, здійнялася пожежа в кінотеатрі "Дзвін", що біля памʼятника Бандери у Львові", - йдеться у повідомленні.

Приміщення повністю вигоріло, за попередньою інформацією, причина пожежі - підпал.

"Постраждалих в пожежі немає. Натомість зазнали пошкоджень сусідні будівлі - бізнес та приватні помешкання", - додали в міськраді.

 

Наслідки пожежі кінотеатра "Дзвін" у Львові (t.me/lviv_adm)

Зараз на місці працюють рятувальники та правоохоронні органи.

Як повідомлялося, раніше в центрі Львова сталася пожежа на площі Ринок. Пожежа сталася в одному із закладів харчування.

Крім того, у січні минулого року у Львові пожежники врятували на пожежі 60 людей, із них 10 дітей та евакуювали 20 осіб. Трьох людей було врятовано.

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ЛьвівПожежа