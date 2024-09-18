У Львові підпалили кінотеатр "Дзвін": будівля вигоріла вщент (фото)

"Сьогодні, близько 06:00, здійнялася пожежа в кінотеатрі "Дзвін", що біля памʼятника Бандери у Львові", - йдеться у повідомленні.

Приміщення повністю вигоріло, за попередньою інформацією, причина пожежі - підпал.

"Постраждалих в пожежі немає. Натомість зазнали пошкоджень сусідні будівлі - бізнес та приватні помешкання", - додали в міськраді.

Наслідки пожежі кінотеатра "Дзвін" у Львові (t.me/lviv_adm)

Зараз на місці працюють рятувальники та правоохоронні органи.