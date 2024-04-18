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В центре Львова произошел пожар (фото)

Львов, Четверг 18 апреля 2024 13:10
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В центре Львова произошел пожар (фото) Фото: в центре Львова произошел пожар 18 апреля (facebook.com/LVIVDSNS)
Автор: Наталия Гурковская

В центре Львова в четверг, 18 апреля, произошел пожар на площади Рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области.

"Львов: спасатели получили информацию о пожаре на площади Рынок", - говорится в сообщении.

Фото с места пожара в центре Львова 18 апреля (facebook.com/LVIVDSNS)

Сейчас спасатели на месте ликвидируют возгорание.

Новые подробности пожара

Позже стало известно, что спасатели ликвидировали возгорание в одном из заведений питания, расположенном в центре Львова.

"Сегодня около обеда спасатели получили сообщение о пожаре во Львове в одном из заведений питания на площади Рынок. Возгорание возникло на кухне. В 12:39 пожар ликвидирован", - констатировали в ГСЧС.

Спасатели ликвидировали пожар в центре Львова (facebook.com/LVIVDSNS)

Пожары во Львове

На днях во Львове произошел пожар в общепите. Спасатели ликвидировали пожар, чтобы обеспечить безопасность, они вывели на свежий воздух 74 человека, из них 5 человек персонала.

Кроме того, в январе прошлого года во Львове пожарные спасли на пожаре 60 человек, из них 10 детей и эвакуировали 20 человек. Три человека спасены. Тогда возник пожар на шестом этаже девятиэтажного жилого дома в одной из квартир.

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